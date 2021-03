In plina pandemie de coronvairus, cand situația din mai multe state, chiar și din Romania, se complica din nou, deși a inceput vaccinarea anti-coronavirus, cercetatorii brazilieni vin cu alte vești rele. In urma unui studiu, oamenii de știința au ajuns la concluzia ca in Brazilia s-a descoperit o noua mutație a tulpinii virusului ucigaș.