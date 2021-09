Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Alianța pentru Patrie, anunțat de Liviu Dragnea cu o zi în urma, a fost înregistrat oficial la tribunal în 19 mai. Fostul lider al PSD a anuntat ca patru „oameni obisnuiti” în colaborare cu fostul secretar general al PSD Codrin Stefanescu, sunt fondatorii…

- Lupta dintre susținatorii lui Florin Cițu și semnatarii moțiunii de cenzura continua. In timp ce liberalii vor sa impinga votul asupra moțiunii de cenzura dupa Congresul PNL, USR PLUS și AUR cer dezbaterea și votarea documentului in cel mai scurt timp. Intre timp, susținatorii lui Cițu i-au pus gand…

- ”I-am cerut astazi presedintelui Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, ca Proiectul de lege privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil din sistemul energetic sa fie trimis de urgenta spre promulgare catre Presedintele Romaniei si, ulterior, spre publicare la Monitorul…

- Restrictii de circulatie pe un tronson al bulevardului Mamaia.Pe portiunea delimitata de strada Mircea cel Batran si strada Prelungirea Bucovinei, continua lucrarile de modernizare a carosabilului. Pentru ca traficul rutier sa nu fie afectat, in perioada 14 17 septembrie, circulatia autovehiculelor…

- Valoarea totala a contractului este de 3.044.230,01 lei.Ministerul Apararii U.M. 02192, Academia Navala "Mircea cel Batran" Constanta a organizat o licitatie pentru achizitia lucrarilor de reparatii curente, la pavilionul L1 din Cazarma 1369 Constanta.Contractul a fost atribuit pe 12 august, iar pe…

- Deputatul Marian Mina, vicepresedintele Comisiei de Transporturi din Camera Deputatilor, a dezvaluit, intr-o postare pe Facebook, ce se ascunde in spatele firmei aleasa de ministrul Transporturilor pentru reparatia tronsonului feroviar Lehliu - Constanta.

- Topul celor mai bune 10 licee din țara, dupa media de intrare la repartizarea computerizata la liceu, este deschis de Colegiul National „Sfantul Sava” din București, cu ultima medie de admitere 9,84 pentru cei 26 de elevi de la clasa de matematica-informatica (Bilingv: limba engleza), potrivit datelor…

- Accident rutier pe strada Mircea cel Batran din municipiul Constanta.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs pe strada Mircea cel Batran, in fata…