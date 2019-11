A apărut numărul 145 al săptămânalului PRESSALERT. Vezi de unde îl poți lua GRATUIT și ce subiecte interesante poți citi Ediția cu numarul 145 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar ziarele au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un reportaj despre inginerul IT din Timișoara care pune oamenii pe fuga pentru a finanța burse pentru cei mai silitori […] Articolul A aparut numarul 145 al saptamanalului PRESSALERT. Vezi de unde il poți lua GRATUIT și ce subiecte interesante poți citi a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ediția cu numarul 144 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar ziarele au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un reportaj despre unul dintre cei mai vechi angajați ai Poștei Romane, posesor…

- Ediția cu numarul 141 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar ziarele au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un reportaj despre centrul Oncohelp, activ de 10 ani la Timișoara, un articol…

- Ediția cu numarul 139 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar ziarele au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un reportaj despre cum mancarea devine arta in mainile unuia dintre cei mai…

- Ediția cu numarul 137 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar ziarele au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un reportaj despre centrul din Sannicolau Mare unde copiii aflați in situații…

- Ediția cu numarul 136 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar ziarele au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un reportaj despre problemele din școlile timișene la inceput de an școlar,…

- Ediția cu numarul 135 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar ziarele au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, amanunte despre Iulius Town, proiect inaugurat in acest weekend, un articol…

- Ediția cu numarul 134 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar ziarele au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un reportaj despre un fotograf neobișnuit din Timișoara, un articol despre…

- Ediția cu numarul 133 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar ziarele au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un reportaj despre echipa care ajuta victimele violenței in familie, un text…