- Un judecator federal a refuzat sa blocheze publicarea carții lui John Bolton, cel de-al treilea consilier de securitate naționala a lui Donald Trump, scrie „The Guardian”. Sute de mii de exemplare ale...

- Presedintele american Donald Trump a afirmat sambata ca fostul sau consilier John Bolton va plati ''scump'' pentru ''incalcarea legii'' prin publicarea cartii sale, relateaza AFP. ''Bolton a incalcat legea, a fost denuntat si invinuit ca a facut acest lucru, cu…

- Fostul consilier in domeniul securitatii al lui Donald Trump, John Bolton, prezinta, in cartea sa de memorii „The Room Where It Happened”, un presedinte prost sfatuit, fascinat de autocrati si obsedat de realegerea sa, cu riscul de a pune in pericol Statele Unite, relateaza AFP, care prezinta cinci…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a respins, joi, acuzatiile lui John Bolton, catalogandu-l drept "mincinos" pe fostul consilier prezidential, in timp ce Administratia Chinei a negat orice legatura cu situatia politica de la Washington.John Bolton, fost consilier prezidential pentru Siguranta…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo, care afiseaza o loialitate mai presus de orice indoiala fata de presedintele Donald Trump, s-a exprimat nu doar o data critic pe la spate, mergand pana acolo incat l-a acuzat pe acesta ca nu spune "decat tampenii", scrie fostul consilier prezidential John…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca fostul sau consilier de securitate nationala John Bolton s-ar putea confrunta cu o "problema penala" daca nu opreste publicarea unei carti care este extrem de critica la adresa liderului de la Casa Alba, potrivit DPA. Vorbind luni cu presa la Casa Alba,…

