Rodul unei inedite calatorii in jurul Pamantului, intreprinsa de scriitorul bacauan Doru Ciucescu pe calea aerului in perioada 18 septembrie-22 octombrie 2019, cartea de reportaje „Survolul Pamantului, cu escale in exotismul Oceanului Pacific”, a vazut lumina tiparului și a fost prezentata cititorilor. Prezentarea a avut loc in prima ședința din acest an a Cenaclului „George […] Articolul A aparut jurnalul de calatorie in jurul lumii al scriitorului bacauan Doru Ciucescu apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .