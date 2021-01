Stiri pe aceeasi tema

- Au aparut cazurile de gripa in Romania. In ultima saptamana, au fost inregistrate 15 cazuri, anunta, vineri, Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile. In saptamana 28 decembrie - 3 ianuarie, la noi in tara au aparut 15 cazuri de gripa, fața de aproape 500 in saptamana similara…

- Cyberpunk 2077 este poate cel mai discutat și dezbatut subiect din industria de gaming din ultimii ani, iar lansarea acestuia a venit cu bucurie pentru cei care se joaca pe PC și cu probleme destul de mari pentru cei care se joaca pe consolele care sunt de acum de generație veche, PlayStation 4 și Xbox…

- Ubisoft, unul dintre liderii in industria divertismentului, lanseaza Immortals Fenyx Rising, un nou titlu de tip open-world care imbina elemente de acțiune, conflict și povești inspirate de mitologia greaca. Ubisoft București a dezvoltat aspecte care au impact la nivelul intregii experiențe de joc,…

- Ubisoft a lansat Immortals Fenyx Rising, un nou titlu de tip open-world care imbina elemente de acțiune, conflict și povești inspirate de mitologia greaca. Ubisoft București a dezvoltat aspecte care au impact la nivelul intregii experiențe de joc, de la mecanici de gameplay, personaje și abilitați,…

- EA Sports a anunțat incheierea unui parteneriat pe mai mulți ani cu David Beckham, una dintre legendele fotbalului și unul dintre puținii jucatori care au caștigat titluri de campion in patru țari diferite, jucand in Premier League, La Liga, MLS și Ligue 1, printre alte mari realizari din cariera sa.…

- Mass Effect este una dintre cele mai populare si iubite serii din suita EA, insa fiasco-ul de la lansarea ultimului titlu, Andromeda, a pus stop dezvoltarii unui nou joc pentru cativa ani, informeaza adevarul.ro . Trilogia care il are in centru pe comandantul Shepard a fost vazuta ca una dintre cele…

- 7.9 milioane de romani joaca jocuri video pe smarphone-uri, PC-uri, console sau tablete. RGDA (Asociatia Dezvoltatorilor de Jocuri Video din Romania) lanseaza cel mai detaliat studiu public realizat vreodata despre relația romanilor cu jocurile video. Studiul a fost prezentat in cadrul Dev.Play 2020,…

- Aproape opt milioane de romani joaca jocuri video pe smarphone-uri, tablete, PC-uri si console, se arata in studiul "Utilizatorii de jocuri video din Romania" realizat de Asociatia Dezvoltatorilor de Jocuri Video din Romania (RGDA). Astfel ca, dintre cei 7,9 milioane de romani cu varste intre…