Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a prezentat sambata Ghidul Pentru Situatii de Criza, cu rol de pregatire si preventie, in scopul reducerii riscului in cazul dezastrelor, ghid ce cuprinde informatii dedicate situatiilor de urgenta, despre dezinformare sau despre protectia…

- Raed Arafat, a prezentat sambata Ghidul Pentru Situatii de Criza, cu rol de pregatire si preventie, in scopul reducerii riscului in cazul dezastrelor. Iata anuntul facut de Raed Arafat: Pana acum ne am concentrat pe partea de prevenire, iar astazi o sa lansam un ghid care este Ghidul pentru Situatii…

- Alarmele vor suna din nou in toata țara: Exercițiul „Miercurea sirenelor” va fi reluat. Cum vor fi anunțati romanii pentru a nu se speria IGSU va relua exercițiul de alarmare publica, denumit generic „Miercurea Alarmelor”, pentru verificarea funcționalitațiii sirenelor din țara. Raed Arafat, șeful Departamentului…

- Patruzeci de tone de echipamente destinate sinistratilor din Siria, precum corturi, paturi, saltele, paturi, dar si alimente au fost trimise de Romania, astazi, cu doua aeronave de transport C-27J Spartan, a anuntat seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat.

- Centrele Județene de Coordonare și Conducere a Intervenției au fost activate, la nivelul Inspectoratelor pentru Situații de Urgența, in 14 județe, a anunțat duminica primul ministru Nicolae Ciuca. Acesta a stabilit, impreuna cu ministrul afacerilor interne, Lucian Bode, și cu șeful Departamentului pentru…

- Cu fast, joi a fost inaugurata Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) din cadrul Spitalului Clinic de Urgența „Pius Brinzeu” Timișoara, extinsa și modernizata. ”OK-ul” pentru calitatea investiției realizate a fost data chiar de Raed Arafat, secretar de stat in Ministerul de Interne și șeful Departamentului…

- O persoana a murit si alte 22 de persoane sunt ranite, dupa ce autocarul plin cu turisti greci s-a izbit, vineri, de limitatorul de inaltime de la Pasajul Unirii. De asemenea, o femeie de 30 de ani este in stare critica, este in coma si a fost intubata de medici, fiind si ventilata. Potrivit sefului…