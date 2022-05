Stiri pe aceeasi tema

- Interesul pentru voluntariat in sprijinul refugiatilor ucraineni care ajung in punctul de trecere a frontierei din orasul tulcean Isaccea a scazut in ultima perioada fata de primele zile ale razboiului din Ucraina, a remarcat, intr-o declaratie pentru AGERPRES, mediatorul cultural al asociatiei Salvati…

- Patriarhul Daniel a transmis in mesajul oficial catre credinciosi ca sfintele Pasti ne indeamna pe toti crestinii sa impartasim celor din jurul nostru bucuria si pacea lui Hristos, prin rugaciune si fapte bune. ”In mod deosebit, sa ne rugam pentru incetarea razboiului in Ucraina si sa ajutam pe refugiatii…

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat, luni, in plenul reunit al Parlamentului dedicat discursului liderului ucrainean Volodimir Zelenski, ca Romania va avea grija de toți refugiații ucraineni care fug din calea razboiului și ca este convins ca și Ucraina ii va apara pe etnicii romani aflate pe teritoriul…

- Romania este una dintre țarile care și-a deschis granițele pentru a primi refugiații din Ucraina. Milioane de victime ale razboiului și-au luat copiii și o valiza și au fugit in lume de frica razboiului. O mare parte dintre ucraineni au primit din partea Romaniei o mana de ajutor, ceea ce le-a oferit…

- Odata cu adancirea crizei din Ucraina, din ce in ce mai mulți cetațeni ai acestei țari lasa in urma tot și fug din calea razboiului peste granițe. Conform datelor oferite de Poliția de Frontiera, de la inceputul razboiului, aproape 140.000 de refugiați au intrat in Romania, dintre care circa 90.000…

- Romanii din Italia fac donatii umanitare pentru ucraineni. Conationalii nostri s-au organizat rapid si au reusit sa colecteze o cantitate impresionanta de bunuri. Un transport cu 18 tone de ajutoare umanitare va pleca in aceasta dupa-amiaza din regiunea Lazio si va ajunge la Isaccea, la 9 martie, potrivit…

- Biserica Ortodoxa Romana face apel la incetarea razboiului in Ucraina. „Biserica Ortodoxa Romana, ca și celelalte instituții importante din Romania și Uniunea Europeana, a luat act cu maxima ingrijorare de inceperea razboiului din Ucraina, razboi declanșat de Rusia impotriva unui stat suveran si independent”,…