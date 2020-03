Stiri pe aceeasi tema

- Dezvoltatorii de criptomonede au venit cu o idee cel puțin ciudata. Au lansat CoronaCoin, moneda care permite traderilor sa parieze pe cat de multi oameni se vor imbolnavi sau vor muri de coronavirus, transmite News.roNumarul de CoronaCoin va scadea la fiecare doua zile, in functie de ritmul de crestere…

- Dezvoltatorii de criptomonede au creat o moneda digitala numita CoronaCoin, care permite traderilor sa parieze pe epidemia provocata de coronavirus, bazata pe cat de multi oameni se vor imbolnavi sau vor muri, transmite Reuters.Numarul de CoronaCoin va scadea la fiecare doua zile, in functie…

- Dezvoltatorii de criptomonede au creat o moneda digitala numita CoronaCoin, care permite traderilor sa parieze pe epidemia provocata de coronavirus, bazata pe cat de multi oameni se vor imbolnavi sau vor muri, transmite Reuters.

- Ministerul Educatiei a transmis situatia centralizata a unitatilor de invatamant inchise integral sau total din cauza epidemiei de gripa. Totodata, sute de copii si cadre didactice sunt izolate la domiciliu din cauza coronavirusului.

- Primele doze de vaccin impotriva noului tip de coronavirus urmeaza sa fie testate pe oameni, in cadrul unor studii clinice facute in China. Potrivit cercetatorilor, tratamentele pentru combaterea bolii Covid-19 sunt in lucru.

- Peste 3.000 de oameni, dintre care o mie de copii, si-au parasit fortat locuintele in Columbia din cauza confruntarilor dintre bandele de narcotraficanti pentru controlul zonelor de productie a cocainei, au anuntat autoritatile, citate de AFP, potrivit Agerpres. "Este posibil ca aceasta cifra sa…

- Mai multe curse aeriene sunt anulate, redirectionate pe Aeroportul Sibiu sau intarziate la și de la Cluj-Napoca, din cauza ceții. Sute de oameni stau in aeroport și așteapta, transmite Mediafax.Potrivit informațiilor de la Aeroportul Cluj-Napoca, doua curse catre Valencia și Liverpool au fost…

- Peste 235.000 de persoane si-au parasit in ultimele doua saptamani casele din regiunea siriana Idleb, din cauza bombardamentelor armatei siriene, sustinuta de Rusia, anunta Oficiul ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA), potrivit BBC, scrie Mediafax.Fluxul de refugiati s-a amplificat…