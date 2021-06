A apărut cea de-a patra ţară europeană care permite o „procedură” controversată de-a lungul timpului Spania este a patra tara europeana care a dezincriminat eutanasia, dupa Olanda, Belgia si Luxemburg. Legea intrata in vigoare, vineri, pe 25 iunie, potrivit ziarului spaniol ABC, permite unui pacient cu o boala incurabila sa moara pentru a-si pune capat suferintei. Legea aproba atat eutanasierea, atunci cand ingrijitorul provoaca moartea pacientului, cat si sinuciderea asistata medical, cand pacientul insusi ia doza prescrisa de produs pentru a muri. Sunt insa cateva condiții stricte: persoana, spaniol sau rezident in tara, trebuie sa fie „capabila si constienta” cand face cererea, care trebuie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

