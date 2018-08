Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educatiei Nationale a aprobat calendarul de desfasurare a examenului national de Bacalaureat in anul scolar 2018-2019, prima sesiune incepand pe 3 iunie cu proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a aprobat calendarul de desfasurare a examenului national de Bacalaureat in anul scolar 2018-2019. Conform programului adoptat, probele scrise se vor desfasura in intervalul 1-4 iulie. Expertii in Educatie au criticat aceasta structura inca de ieri, cand nu fusese…

- Potrivit datelor furnziate de Ministerul Educatiei Nationale 45.052 de candidati sunt așteptați sa participe, incepand de luni, 20 august, la probele celei de-a doua sesiuni a examenului național de Bacalaureat 2018. Din totalul celor inscrisi, 28.488 de candidați sunt din promotia 2017-2018, iar 16.564…

- Atentie! In data de 27 iulie are loc inscrierea candidatilor care au avut de dat si au promovat examenele de corigente. Vezi aici ce acte sunt necesare pentru inscriere la examenul de Bacalaureat >> Prima proba scrisa, la Limba Romana, va avea loc pe 20 august. In urmatoarea zi, pe 21 august va fi desfasurata…

- Absolventii de liceu de la profilul real care au sustinut, luni, proba scrisa la Limba si literatura romana la examenul de Bacalaureat au avut de scris un eseu in care sa prezinte un text liric apartinand lui Tudor Arghezi sau Mihai Eminescu, la alegere, in timp ce absolventii de la profilul uman…

- Peste 136.000 de candidati din toate promotiile s-au inscris pentru sustinerea examenului de bacalaureat ale carui probe scrise incep, luni, si se vor sustine in 440 de centre din intreaga tara. Afisarea primelor rezultate, in centrele de examen si pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevazuta pentru…

- Probele scrise ale examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie, incep luni cu testul de Limba si literatura romana, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale. Marti se va desfasura proba la Limba si literatura materna – E)b): maghiara, germana, sarba, slovaca, croata, turca,…

- BACALAUREAT 2018. Pentru sustinerea probelor scrise, in cele 440 de centre de examen, s-au inscris 136.871 de candidati din toate promotiile - 118.856 de candidati din promotia curenta, respectiv 18.015 - din promotiile anterioare. Marti se va desfasura proba la Limba si literatura materna…