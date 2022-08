Stiri pe aceeasi tema

- Vara, plantele au nevoie de multa apa, aceasta deoarece temperaturile crescute duc la o uscare rapida a solului, așa ca trebuie udate mai des decat in alte perioade ale anului. Fiecare planta de apartament necesita ingrijiri proprii, dar e bine de știut ca majoritatea florilor trebuie udate vara o data…

- Daca iubești plantele, insa ești o persoana neglijenta, poți opta oricand pentru cele care cresc in apa. Nu va mai trebui sa iți faci griji privind tipul de sol potrivit. Apoi, in astfel de condiții de dezvoltare a plantei, daunatorii sunt mai puțini. Indiferent ca alegi sa crești plantele intr-un borcan,…

- Daca te intrebi de ce s-au uscat varfurile frunzelor unora dintre plantele tale de apartament, acest articol te va ajuta sa afli. Internauții au descoperit care sunt principalele motive care duc, de obicei, la uscarea florilor tale de interior. Cum poți evita apariția problemelor de acest gen. Cum protejezi…

- Nimeni nu iși dorește o gradina cu buruieni, dar se poate dovedi a fi foarte dificil sa scapi de plantele nedorite. Totuși, nu trebuie sa apelezi la soluțiile chimice, care iți afecteaza și culturile sau florile, ci poți incerca soluțiile naturale, foarte simple și ușor de pus in practica.

- Orice femeie iși dorește o gradina frumoasa și demna de invidiat, dar puține reușesc. Iata ce se intampla daca pui piper negru pe plantele din gradina. Acest truc te va ajuta sa scapi de o veche problema, iar totodata vei economisi bani.

- Indiferent de plantele pe care le aveți in casa, toate au nevoi de baza similare. Printre acestea se numara și hidratarea, careia trebuie sa-i acordam o atenție deosebita in special in perioadele in care temperaturile ating valori caniculare. Exista un truc genial cu balsam de par pentru plante, care…

- Ce se intampla daca amesteci bicarbonat de sodiu cu sapun de vase? Soluția obținuta are efecte spectaculoase și ne va scapa de o problema cu care se confrunta mulți dintre cei care locuiesc la casa. Știm prea bine cat efort este necesar pentru a crește plante și flori ce sa ne aduca zambetul pe fața…