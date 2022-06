A amestecat bicarbonat de sodiu cu gălbenuș și a aplicat pe față. Rezultatul a fost uimitor Cu siguranța, de-a lungul timpului, ați citit și incercat o mulțime de trucuri și sfaturi date de experți, dar și de influenceri, care au testat diverse strategii și produse pentru o piele fara riduri. Pentru ca semnele imbatranirii iși fac apariția cel mai des in zona feței, este indicat sa acordați o atenție deosebita tenului. Trebuie sa știți ca exista și remedii universale care sunt potrivite pentru absolut orice tip de ten. Unul dintre ele este o masca facuta din galbenuș de ou și bicarbonat de sodiu. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ce se intampla daca amesteci bicarbonat de sodiu cu sapun de vase? Soluția obținuta are efecte spectaculoase și ne va scapa de o problema cu care se confrunta mulți dintre cei care locuiesc la casa. Știm prea bine cat efort este necesar pentru a crește plante și flori ce sa ne aduca zambetul pe fața…

- Lista utilizarilor ingredientului vedeta din arselanul gospodinelor este uriașa, iar acum mai putem adauga inca una. O persoana ingenioasa a amestecat bicarbonat de sodiu cu zahar și le-a lasat in bucatarie peste noapte. A doua zi, la primele ore ale dimineții, a avut parte de o surpriza cat se poate…

- O noua zi, un nou truc uluitor ce are ca ingredient principal „praful magic”. Afla ce se intampla daca pui bicarbonat de sodiu in apa in care fierb legumele. Rezultatul te va convinge sa faci asta de fiecare data. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit…

- Ce se intampla daca amesteci zahar cu bicarbonat de sodiu și pui combinația in frigider? Trebuie sa ai rabdare și sa aștepți peste noapte pentru a vedea efectele la care nu te-ai fi așteptat. Ce a descoperit o gospodina care a facut acest experiment? La ce te ajuta acest truc și cum trebuie sa procedezi…

- De asemenea, laptele fortifica si reda stralucirea pielii, inlatura senzatia de arsura a palmelor, picioarelor si ochilor, curata sangele, activeaza digestia si actioneaza ca un tonic. De aceea, laptele crud (de capra, oaie, bivolita sau vaca) este un aliment ideal pentru oamenii bolnavi. El restabileste…

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca bicarbnatul de sodiu are numeroase intrebuințari și beneficii in locuința oricarei persoane. Ei bine insa, deși il are oricine in casa, nimeni nu s-ar fi gandit sa puna puțin conținut in șifonier. Rezultatul este unul impresionant, fiind vizibil in doar…

- Mulți romani intampina mair porbleme cu scalpul și firele de par. De multe ori, aceștia sunt dispuși sa dea banii pe produse care mai de care mai scumpe și profesionale, insa fara niciun rezultat. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta…

- De multe ori ne confruntam cu un miros neplacut in baie, care persista destul de mult. Putem apela la mai multe produse de specialitate, insa acestea sunt extrem de costisitoare și de multe ori fara rezultate. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani…