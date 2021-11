Politistii doljeni sustin ca au identificat autorul a cinci infractiuni de furt, un craiovean de 21 de ani. Potrivit oamenilor legii, suspectul si-a alimentat autoturismul de mai multe ori si a plecat fara sa plateasca. Reprezentantii IPJ Dolj au precizat ca suspectul a fost identificat in cursul zilei de ieri. „Politisti din cadrul Sectiei 2 Politie Craiova au desfasurat o actiune pentru prevenirea furturilor din societati comerciale, ocazie cu care au identificat un tanar de 21 de ani, din Craiova, banuit de comiterea a cinci infractiuni de furt. In cadrul actiunii desfasurate, in baza unei…