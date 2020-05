A ajuns la zdup după ce, beat fiind, și-a cotonogit concubina și pe fiica ei Din cercetari a reieșit ca, beat fiind, un barbat de 42 de ani ar fi provocat scandal la domiciliul concubinei sale, de 51 de ani, din localitatea Secuieni, și ar fi batut-o atat pe ea, cat și pe fiica acesteia de 17 ani. De asemenea, cel in cauza le-ar fi adresat amenințari cu acte de violența. Astfel, existand o stare de temere și un risc asupra vieții și integritații victimelor, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu impotriva presupusului agresor. Ulterior, in cursul aceleiași zile, barbatul ar fi patruns in incinta imobilului concubinei sale și ar fi exercitat acte de violența… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Joi, ora 12.00, polițiștii Postului de Politie Rozavlea au fost sesizați despre faptul ca, pe fondul unor discutii in contradictoriu, un barbat si-a agresat sotia si fiica si le-a produs o stare de temere. Polițiștii au intocmit formularul de evaluare a riscului si, intrucat au constatat ca exista o…

- Joi, ora 12.00, polițiștii Postului de Politie Rozavlea au fost sesizați despre faptul ca, pe fondul unor discutii in contradictoriu, un barbat si-a agresat sotia si fiica si le-a produs o stare de temere. Polițiștii au intocmit formularul de evaluare a riscului si, intrucat au constatat ca exista o…

- La data de 04 mai 2020, polițiștii din Abrud au fost sesizați, de catre o femeie din comuna Roșia Montana, cu privire la faptul ca ar fi fost agresata de concubin. Polițiștii deplasați la fața locului au constat faptul ca, barbatul, in varsta de 40 de ani, in urma unor discuții in contradictoriu avute…

- Un barbat, de 45 de ani, din Targu Jiu, a ajuns in arestul IPJ Gorj pentru ca a patruns ilegal in locuința concubinei sale. Politisti din cadrul Postului de Poliție Crasna au fost sesizați la finalul saptamanii trecute de catre o femeie din comuna Crasna, cu privire la faptul ca, deși fața de concubinul…

- Fenomenul de violența domestica se poate manifesta oricand! Este important sa fie raportate cazurile de violența domestica, prin orice mijloace – fie sistemul unic de urgența 112, fie prin orice alt mijloc de comunicare! Un apel telefonic poate salva o viața, sau chiar mai multe! Daca ești in situația…

- Trei ordine de protecție au fost emise la finalul saptamanii trecute de polițiștii gorjeni, in urma unor scandaluri care au avut loc in trei familii din județ. Astfel, politisti din cadrul Postului de Poliție Farcașești au fost sesizați prin apelul 112 de catre o femeie, de 40 de ani, din comuna Farcașești,…

- Un barbat din Blaj, care și-a agresta concubina, s-a ales cu dosar penal pentru violența in familie. Polițiștii l-au reținut pentru 24 de ore și au emis pe numele lui un ordin provizoriu de protecție. La data de 13 martie 2020, Poliția Municipiului Blaj a fost sesizata de o femeie de 35 de ani,din Blaj,…

- Un barbat din Blaj s-a ales cu dosar penal dupa ce și-ar fi agresat soția. Polițiștii din Blaj au emis un ordin de protecție provizoriu fața de acesta. La data de 07 martie 2020, polițiștii din Blaj au fost sesizați, prin 112, de catre o femeie din comuna Bucerdea Granoasa, cu privire la faptul ca,…