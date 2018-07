Stiri pe aceeasi tema

- Ghinioanele se țin lanț pentru o cantareața super cunoscuta de la noi. Tocmai ce și-a anunțat desparțirea, iar acum problemele de sanatate ii dau mari batai de cap. A ajuns pe perfuzii. Imagini și declarații de pe patul de spital, la Antena Stars!

- Are mare dreptate Catrinel Sandu atunci cand spune cE viata ei a bEtut filmul in acest an. Vedeta a divortat cu scantei de tatEl copiilor sEi xi a cunoscut din nou iubirea in bratele iubitului ei american.

- Vecina artistei a fost alertata de tragedie de catre cainii acesteia, care iesisera singuri din curte. Anca Pandrea a marturisit ca nu isi aminteste nimic din ce s-a intamplat si ca s-a trezit la spital. ”Noroc ca am lasat poarta deschisa. Vecina a vazut cainii fara mine. Am leșinat in…

- Unul dintre cele mai cunoscute nume de ta:i din show-business este pe patul de moarte. Fratele lui Michael Jackson, Jermaine Jackson a fEcut publicE informa:ia. Joe Jackson, tatEl lui Michael Jackson, in varstE de 89 de ani, este in stare gravE in spital.

- Marinela Chelaru a trEit clipe cumplite in urmE cu aproape trei luni, atunci cand a suferit un infarct xi a ajuns de urgentE pe masa de operatie. Vedeta sustine cE nu s-a recuperat xi incE mai are dureri.

- Eric Ștefan Stincescu este un baiețel frumos cu ochișorii ca doua margele și cu un zambet cuceritor. A aparut pe lume pe 26 ianurie 2015. Doi ani mai tarziu, micul Eric a dus buchetul miresei chiar la nunta parinților lor. Basmul lui Eric a luat insa o intorsura urata la inceputul lunii mai a acestui…

- Din primele informatii, elevii nu au fost grav raniti, fiind transportati la spital pentru investigatii suplimentare, informeaza AGERPRES. Citeste si Moarte cumplita pentru o romanca din Roma. A fost spulberata pe trecerea de pietoni, apoi aruncata sub rotile unei camionete "Un barbat…

- Un tanar in varsta de 28 de ani a fost la un pas de moarte pentru ca si-a ros unghiile. El a mers la spital, dupa ce a inceput sa se simta rau, iar doctorii i-au spus ca “este norocos ca in viata”. Britanicul Luke Hanoman are un obicei nu foarte rar si anume cel de a-si roade unghiile. Acest gest ar…