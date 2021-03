Stiri pe aceeasi tema

- Ultima intalnire dintre Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau s-a lasat cu un scandal monstru. Ieri, Gabi Badalau a mers la Agigea sa-și ia copiii, fiind week-end-ul pe care acesta trebuia sa-l petreaca cu cei doi baieți, conform hotararii instanței de judecata. Gabi Badalau a apucat sa se plimbe puțin…

- Este scandal mare in Camera Deputaților, luni seara! Dupa ce s-au terminat dezbaterile pe tema moțiunii simple inițiate de PSD impotriva lui Vlad Voiculescu, ministru al Sanatații, liderul de grup al PSD, Alfred Simonis, a cerut o intervenție pe procedura, cerand votul pe moțiune, deși el era programat…

- Simona Halep (29 de ani, 2 WTA) a invins-o pe Ajla Tomljanovic (27 de ani, 72 WTA), scor 4-6, 6-4, 7-5 , in turul II la Australian Open 2021. In turul III, Simona Halep o va intalni pe rusoaica Veronika Kudermetova (23 de ani, 36 WTA), care a trecut de compatrioata Varvara Gracheva (20 de ani, 97 WTA),…

- Mariah Carey a fost actionata in judecata de sora ei, Alison A. Carey, din cauza relatarilor facute de cantareata in cartea sa de memorii „The Meaning of Mariah Carey”, aparuta toamna trecuta, informeaza Variety, relateaza News.ro. Procesul a fost deschis luni, la New York, iar Alison Carey…

- Ludovic Orban a fost atacat dur de prim-vicepreședintele Rareș Bogdan și de vicepreședintele Florin Roman, in ședința PNL. Ce i-au reproșat aceștia fostului premier al Romaniei. Scandal intre liderii PNL Ludovic Orban ar fi fost acuzat de Florin Roman, vicepreședintele PNL, ca da funcții pe criterii…

- Sectia 2 Politie Rurala Ipotesti a fost sesizata la 112 ca o persoana se deplaseaza pe drumul național DN2 Cumparatura avand direcția de deplasare spre municipiul Suceava și ca are un mers sinuos și este posibil baut. Apelantul și-a continuat deplasarea dupa autoturismul respectiv, care a intrat in…

- In prima zi a noului an echipajul de poliție din cadrul Poliției Municipiului Suceava a fost sesizat la 112 de o persoana anonima, cu privire la faptul ca un vecin face scandal intr-un apartament dintr-un bloc din mun. Suceava. La fața locului a fost identificata o femeie de 36 ani, domiciliata in com.…