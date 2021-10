A ajuns în SUA: Cea mai periculoasă marfă în acest moment Zeci de milioane de manuși de nitril contrafacute și second-hand au ajuns in Statele Unite ale Americii, conform registrelor de import și distribuitorilor care au cumparat manușile, dupa cum arata o investigație CNN care a durat luni de zile. Investigația CNN a aratat cum mii de muncitori din Thailanda lucreaza la recondiționarea manușilor folosite. Saci de gunoi plini de manuși medicale folosite, unele vizibil murdare, unele chiar patate de sange, acopera podeaua unui depozit de la periferia Bangkokului. In apropiere se afla un bol de plastic, umplut cu colorant albastru și cateva manuși. Oficialii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

