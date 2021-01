Stiri pe aceeasi tema

- Deși in plin lockdown, Marea Britanie anunța continuarea de zboruri de deportare, in ciuda noului blocaj și creșterii ratei de infectari cu coronavirus. Pana la 60 de persoane vor fi deportate saptamana viitoare, in ciuda sfaturilor guvernului privind noile restricții. Marea Britanie anunța deportarea…

- Ministerul de Interne Priti Patel expulzeaza primii 30 de cetațeni romani spre Romania saptamana viitoare. Home Office continua cu zboruri charter, in ciuda noului lockdown din Marea Britanie și a creșterii nivelului de coronavirus, ceea ce spun activiștii arata „dispreț” atat pentru deportați, cat…

- Romania este prima țara care iși va primi infractorii. Miercuri, la București va ajunge o cursa charter cu 30 de condamnați.Urmatorul zbor, programat din Marea Britanie in Polonia, sta insa sub semnul intrebarii, intrucat in țara este inca in vigoare interdiciția de a calatori inspre și dinspre Regatul…

- Avionul condamnatilor exista in realitate si va ajunge chiar in Romania. Este vorba despre un avion care va avea 30 de pasageri, toti romani condamnati si inchisi pana acum in Marea Britanie, dar alungati de Brexit.

- Olteanul care s-a autoproclamat "Regele soferilor" din Marea Britanie s-a intors in Romania. Adrian Cox: "N-m mai suportat viata din Anglia. Era greu, ca strainul ne trateaza foarte rau pe pamant..." Adrian e sofer de tir de meserie. Unul de cosmar, daca ar fi sa ne luam dupa ce am vazut pe internet.…

- Romanii au continuat sa rezerve bilete de avion in ultima perioada, iar destinatiile cele mai solicitate raman Marea Britanie, Spania, Germania si Franta, reiese dintr-o analiza realizata de o agentie de turism online din Romania, potrivit Agerpres. Conform datelor privind traficul de pe website-ul…

- Romania este solidara cu Marea Britanie in cazul celor doi diplomați expulzați din Belarus, astfel de acțiuni ducand la izolarea, in continuare, a Belarusului, a scris miercuri pe Twitter ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu, informeaza Mediafax.„Doar dialogul politic, respectul pentru…

- Marea Britanie face curațenie: Cerșetorii vor fi expulzați, infractorii din UE nu vor mai fi primiți in țara de la 1 ianuarieMinistrul de Interne, Priti Patel publica noi masuri mult mai dure care vor interzice intrarea infractorilor din UE in Marea Britanie, de la 1 ianuarie și vor elimina imigranții…