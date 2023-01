A ajuns în arestul Poliției buzoiene. Tânăr din Gorj, prins în Brașov Un tanar din Gorj a ajuns in arestul IPJ, dupa ce investigatorii buzoieni au stabilit ca a dat spargere la doua locuințe din comuna C.A. Rosetti. Barbatul, in varsta de 26 de ani, a fost prins in județul Brașov, fiind acum cercetat pentru furt calificat in forma continuata. “Din cercetari a reiesit ca, in perioada 6-20 decembrie 2022, tanarul ar fi patruns prin forțarea ferestrelor și ușilor de acces in 2 imobile din localitatea C.A. Rosetti de unde ar fi sustras mai mule electrocasnice, unelte și alte bunuri. Faptele au fost sesizate politiei de catre partile vatamate, doi barbați in varsta de… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol: jurnaluldebuzau.ro

