- Politisti rutieri din cadrul Politiei municipiului Targu Mures, au oprit in trafic, pe Bulevardul 1 Decembrie, din localitate, un autoturism condus de catre un tanar de 20 de ani, din municipiul Targu Mures. Intrucat conducatorul auto avea un comportament suspect, politistii l-au testat cu aparatul…

- La data de 22 iunie, politistii rutieri din cadrul Politiei municipiului Targu Mureș au oprit in trafic, pe strada Depozitelor din municipiu, un autoturism condus de un barbat in varsta de 50 de ani, din municipiul Targu Mureș. ”In urma testarii cu aparatul etilotest, acestuia i-a rezultat o valoare…

- Politisti rutieri din cadrul Poliției municipiului Reghin au oprit in trafic duminica, 21 iunie, pe strada Salcamilor din localitate, un autoturism condus de un barbat in varsta de 39 de ani, din Reghin. ”Intrucat acesta emana halena alcoolica, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultandu-i o valoare…

- Politistii clujeni au retinut pentru 24 de ore un barbat de 31 de ani, din comuna Mociu, acuzat de conducerea unui vehicul fara permis de conducere. Conform IPJ Cluj, cel in cauza, la data de 8 iunie a.c., in jurul orei 12.15, a fost depistat de catre politisti in timp ce se deplasa cu autoturismul…

- Politisti din cadrul Politiei municipiului Sighisoara au oprit in trafic, pe raza municipiului, un autoturism, condus de un barbat, de 31 de ani, din Sighisoara. In urma testarii cu aparatul etilotest, acestuia i-a rezultat o valoare de 0,49 mg/l alcool pur in aerul expirat, motiv pentru care barbatul…

- In aceasta noapte, politistii Sectiei de Politie Rurala Band au depistat pe drumul judetean 152/A, in localitatea Berghia, un autoturism condus de catre un barbat, care se afla sub influenta alcoolului. Politistii l-au testat pe barbat cu etilotestul, acesta indicand o valoare de 1,00 mg/l, motiv pentru…

- Politistii Secției de Poliție Rurala Band au depistat miercuri, 20 mai, la ora 00.40, pe Drumul Judetean 152/A, in localitatea Berghia, un autoturism condus de catre un barbat care se afla sub influenta alcoolului. ”Politistii l-au testat pe barbat cu etilotestul, acesta indicand o valoare de 1,00 mg/l,…

- Politisti din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 9 Breaza au oprit in trafic duminica, 17 mai, la ora 12.31, pe DN16, in afara localitatii Breaza, un autoturism care circula pe direcția Filpișu Mare, spre municipiul Reghin. Potrivit Biroului de presa al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, politistii…