Acest sportiv a ajuns de rasul lumii dupa ce a facut un gest, care a starnit zeci de reacții pe rețelele de socializare. Dupa ce s-a terminat meciul de baseball, Kike Hernandez a fost invitat sa ofere un interviu, iar pentru ca domnișoara reporter era mai inalta de cat el, sportivul a gasit soluția pentru […] The post A ajuns de rasul lumii! Ce a facut acest sportiv in timp ce reporterul ii lua un interviu dupa meci appeared first on Cancan.ro .