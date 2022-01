Stiri pe aceeasi tema

- Fetita de 11 ani ranita in accidentul produs de o masina de politie pe o strada din Sectorul 1 al Capitalei a fost operata la picior, starea sa fiind buna, au declarat pentru News.ro reprezentantii Spitalului ”Grigore Alexandrescu”,unde copila a fost internata dupa accident. Conform sursei citate, fetita…

- Intre timp, ancheta privind tragedia provocata de polițist continua, pentru ca acesta inca nu a fost pus sub acuzare. Nici expertiza tehnica a autospecialei nu a fost efectuata, pana vineri la pranz, pentru ca, potrivit Realitatea Plus, procurorii nu și-ar fi dat acordul.Aceeași sursa indica faptul…

- Imagini de-a dreptul scandaloase ies la iveala imediat dupa accidentul tragic de ieri din Sectorul 1 al Capitalei. Polițistul care a accidetat mortal o fetița de 12 ani a lovit-o cu picitorul pe asflat sa vada daca mai micșa. Martorii au avut puterea sa filmeze scena.

- O mașina de poliție a accidentat, joi dupa-amiaza, doua fete, in Sectorul 1 al Capitalei. Direcția Generala de Politie a Municipiului București a fost sesizata joi dupa-amiaza despre un accident in care a fost implicata o autospeciala de poliție, in Sectorul 1. Polițistul aflat la volan, incadrat in…

- O adolescenta de 13 ani din judetul Bacau, care a disparut de acasa in ziua de Craciun, a fost gasita, duminica, de jandarmi, intr-o zona impadurita, la circa un kilometru de DN 11. Ea se afla in stare de soc si nu a putut relata cum a ajuns acolo. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții…

- Gabriel Cotabița face primele declarații dupa ce a fost externat. Artistul a ajuns la spital la inceputul lunii octombrie, iar acum declara ca se simte bine, iar medicii ii știu diagnosticul. La 6 ani de cand a suferit un infarct, Gabriel Cotabița s-a confruntat din nou cu probleme de sanatate. Artistul…

- Polițiștii din Olt sunt iar de rasul țarii! O ancheta a inceput la secția de poliție a orașului Draganești-Olt, dupa ce un polițist a ramas fara arma și muniție. Primele informații arata ca polițistul a depus arma, iar a doua zi nu a mai gasit-o. Potrivit IPJ Olt, polițiștii s-au sesizat din…