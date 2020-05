Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul International "Lucian Blaga" Sebes, una dintre cele mai longevive manifestari cultural-stiintifice de profil din Romania, se desfasoara, la cea de-a 40-editie, in mediul online, fiind accesibile, prin intermediul paginii de facebook si a canalului de youtube al Centrului Cultural "Lucian…

- Festivalul Internațional „Lucian Blaga” Sebeș, una dintre cele mai longevive evenimente cultural-științifice de profil din Romania, se va desfașura anul acesta in mai multe etape, incadrandu-se in limitele și restricțiile adoptate de autoritațile din țara noastra, in vederea prevenirii extinderii contaminarii…

- Ziarul Unirea In perioada 8-10 mai 2020, Festivalul International „Lucian Blaga” Sebeș, se va desfașura in mediul online. PROGRAMUL Ajuns la cea de-a XL-a ediție, Festivalul Internațional „Lucian Blaga” Sebeș, una dintre cele mai longevive manifestari cultural-științifice de profil din Romania, se va…

- Este un moment critic pentru intreaga lume, nu doar pentru Romania, fapt care ne determina sa fim conștienți de faptul ca ne confruntam cu o situație care nu este nici pe de parte incheiata, chiar daca va veni o perioada de relaxare. Festivalul Internațional de Teatru „Povești” s-ar fi aflat in acest…

- Teatrul de Papuși „Prichindel” și Consiliul Județean Alba au anunța anularea celui mai așteptat eveniment cultural al anului, Festivalul Internațional de Teatru „Povești”, din cauza situației epidemiologice actuale. Este un moment critic pentru intreaga lume, nu doar pentru Romania, fapt care ne determina…

- Targul de Carte „Alba Transilvana va fi anulat din cauza pandemiei de Coronavirus. Totodata va fi anulat și Festivalul Internațional de Literatura Umoristica „Alb Umor”, din aceleași considerente, anunța un comunicat al Bibliotecii Județene „Lucian Blaga” din Alba Iulia. „Avand in vedere situația generata…

- Avand in vedere decretarea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, pentru intervalul 16 martie-16 aprilie 2020, Centrul Cultural 'Lucian Blaga' Sebes anunta prelungirea perioadei de inscriere si trimitere a lucrarilor pentru Concursul National de Creatie Literara si Arta Plastica 'Lauda semintelor,…

- Primaria și Consiliul Local al Municipiului Sebeș, prin Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, organizeaza și in acest an, in perioada 8-10 mai 2020, Festivalul Internațional „Lucian Blaga”, una dintre cele mai longevive și prestigioase manifestari cultural-științifice din Romania, ajunsa la cea de-a…