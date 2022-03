Stiri pe aceeasi tema

Rusia a avertizat sambata cu privire la pericolul reprezentat de deriva minelor depuse de fortele navale ucrainene in Marea Neagra dupa declansarea invaziei ruse in Ucraina, precizand ca minele ar putea ajunge in Stramtoarea Bosfor sau chiar in Marea Mediterana, relateaza FP, informeaza Agerpres.

Rusia a pierdut aproximativ 3% pana la 5% din tancurile, avioanele, artileria și alte mijloace militare in Ucraina - in comparație cu pierderile ucrainene de aproximativ 10% din capacitați, potrivit a doi oficiali americani familiarizați cu cele mai recente informații, citați de CNN.

Cel putin 413 persoane au fost arestate in Rusia in timpul protestelor de luni impotriva razboiului din Ucraina, a raportat portalul pentru drepturi civile OVD-Info, ceea ce face ca bilantul persoanelor arestate de la inceputul demonstratiilor, joia trecuta, sa ajunga la 6.440, transmite marti dpa.

Vaticanul este gata "sa inlesneasca dialogul" intre Rusia si Ucraina pentru a pune capat razboiului, a anuntat luni un diplomat al sau, informeaza Reuters.

Fortele ruse au acum in Ucraina "zeci de mii" de militari, potrivit unui inalt oficial al Departamentului Apararii din SUA, citat sambata de dpa, informeaza Agerpres. Asta ridica și mai mult ingrijorare: se crede in spațiul public ca Rusia va lansa in acest fel un atac și mai puternic in Ucraina.

Forțele ruse au distrus un baraj construit in regiunea Herson din Ucraina in 2014 pentru a intrerupe apa in Crimeea, a declarat sambata agenția de presa RIA, citat de guvernatorul Crimeei anexate de Rusia, Serghei Aksyonov.

Fortele ruse au anuntat ca au preluat controlul asupra unui canal de apa vital pentru aprovizionarea Crimeii, peninsula ucraineana pe care Rusia a anexat-o de la Ucraina si care sufera de penurie de opt ani, iar acesta, potrivit guvernatorului Crimeii, ar putea deveni din nou operational in 48 de

Fostul cancelar german Gerhard Schroeder a facut apel joi la Rusia sa puna capat razboiului din Ucraina si suferintelor provocate populatiei, cat mai curand posibil, relateaza dpa.