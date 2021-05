Stiri pe aceeasi tema

- Peste 20 de mii de persoane s-au vaccinat pana duminica dupa-amiaza in cadrul campaniei-maraton care a avut loc in acest week-end in București. Este a doua editie a maratonului de vaccinare de la București. Evenimentul are loc la Sala Palatului si la Biblioteca Nationala. Pana duminica seara, la ora…

- Modelul Paykan Hillman Hulter, mașina primita de Nicolae Ceaușescu de la Șahul Iranului in anii ’70, a fost adjudecat la licitație, cu un preț de douazeci de ori mai mare decat cel de pornire CITEȘTE ȘI: DTO Rally concureaza in premiera pe probele Raliului Maramureșului Licitația a pornit de…

- Revenit in calendarul intern de raliuri dupa 14 ani de absența, Raliul Maramureșului s-a desfașurat in deceniile trecute sub diferite nume care au scris istorie in motorsportul romanesc. In acest sezon, o noua echipa organizatorica a adus zambetul pentru fanii maramureșeni deoarece caravana raliurilor…

- Autoritațile județene au definitivat programul Festivalului Internațional ”Ciprian Porumbescu” care se va desfașura in format hibrid, online și onsite in perioada 1-6 iunie. Vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barba, a ținut din start sa sublinieze ca aceasta ediție este una pilot un preambul…

- O noua editie a programului „Litoralul pentru toti”, la care participa peste 50 de hoteluri, incepe joi, 20 mai 2021. Perioada de dinaintea sezonului estival in care preturile la cazare sunt mult mai mici este cuprinsa intre 21 mai si 20 iunie. Sunt in total 4.000 de locuri de cazare in fiecare noapte,…

- Festivalul Internațional de Film Transilvania (23 iulie – 1 august 2021) lanseaza o noua ediție a Bursei Alex. Leo Șerban, dedicata cineaștilor, jurnaliștilor și criticilor de film. Anul acesta se implinesc 10 ani de la dispariția unuia dintre cei mai apreciați critici de film din Romania, un prieten…

- Prima editie a competitiei de rally raid, Cupa Calarasi, va avea loc in perioada 23-25 aprilie si se va desfasura pe un traseu care masoara 333 kilometri. La concurs participa echipaje din Cehia, Polonia, Ungaria, Dubai, italia si Romania.

- Biblioteca Judeteana „V. Voiculescu” Buzau, institutie de cultura aflata in subordinea Consiliului Judetean Buzau, organizeaza, in perioada 5 aprilie – 7 mai, cea de-a XII-a editie a Concursului „Primavara poetilor”. La aceasta ediție vor putea fi inscrise volumele de poezie publicate in perioada 1…