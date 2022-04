Proiectul de buget al Primariei sectorului 1 a fost votat, in a unsprezecea ședința a Consiliului Local, a anunțat, vineri, edilul clotilde Armand. „Dam drumul la investiții istorice in Sectorul 1! Avem multe programe și proiecte care așteptau, de doua luni, acest vot. Mergem pe mai multe paliere cu investițiile: școli și gradinițe, spitale, infrastructura, […] The post A 11-a data cu noroc. Clotilde Armand anunța ca bugetul Primariei sector 1 a fost votat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .