Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anunțat ca, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate in Romania 9.937 cazuri noi de imbolnavire și 130 de decese la pacienți cu Covid. In Timiș sunt 336 de cazuri noi, rata de infectare in județ fiind de 5,88/1000 de locuitori. Potrivit GCS, pana sambata, in Romania, au […]