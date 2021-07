99% din americanii care au murit de COVID-19 în iunie erau nevaccinați Doctorul Anthony Fauci a subliniat ca 99% din americanii care au murit din cauza COVID-19 in luna iunie nu erau vaccinați, dupa cum arata The Guardian . Statistica este ingrijoratoare, in condițiile in care varianta Delta de coronavirus se extinde cu rapiditate, iar neincrederea in vaccinuri inca este o problema. Epidemiologul Anthony Fauci a spus ca 99,2% din americanii care au murit de COVID-19 in iunie nu erau vaccinați. „Nu ne mai putem complace in aceasta situație”, a spus Fauci intr-o conferința de presa, dupa cum arata Libertatea . „Milioane de americani sunt inca nevaccinați și neprotejați.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu publicat de cercetatorii chinezi arata ca anticorpii dezvoltați de oamenii care s-au vindecat de COVID-19 dureaza pana la 12 luni in 70% din cazuri, conform EFE, citat de Agerpres și Libertatea . In cadrul studiului au fost recoltate 1.800 de mostre de plasma convalescenta de la 869 de persoane…

- Transmitere comunitara a tulpinii Delta in orasul Pitesti si imprejurimi. INSP, in alerta dupa ce a fost inregistrat un deces cu varianta Delta in judetul Arges Este vorba despre o femeie in varsta de 72 de ani, care avea condiții medicale preexistente si nu era vaccinata impotriva Covid-19. Sursa citata…

- Dr. Valeriu Gheorghița trage semnalul de alarma. Conform lui, Romania s-ar putea confrunta cu un nou val al pandemiei COVID, iar varianta Delta, mai contagioasa, ar putea deveni dominanta și la noi in țara. In aceste condiții, este important ca echipele mobile de vaccinare sa ajunga cat mai repede in…

- In ultima vreme, pe buzele specialiștilor se afla varianta Delta de covid. Varianta, cunoscuta ca tulpina indiana, a ajuns sa fie considerata cea mai periculoasa. De altfel specialiștii spun ca ar putea deveni tulpina dominanta pana in toamna anului 2021. Aceiași specialiști declara cacei nevaccinați…

- Romania a inceput miercuri, 2 iunie, vaccinarea anti-COVID a copiilor cu varsta de peste 12 ani, zi in care a fost inaugurat primul centru de imunizare special pentru aceștia, in sectorul 4 al Capitalei, relateaza Hotnews . Centrul de vaccinare special pentru copii se afla in parcul Lumea Copiilor din…

- Șeful Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19, colonelul Valeriu Gheorghița, a recunoscut public ca in Romania imunitatea colectiva s-a produs deja. Acesta a confirmat informațiile deja aparute in ziarul Național, care aratau ca, in afara celor 4 milioane…

- La momentul demiterii lui Vlad Voiculescu, spitalele COVID raportasera in Alerte.MS aproximativ 33.000 de decese COVID, cu peste 7.000 de morti in plus fata de cifra oficiala, comunicata catre populație din cealalta platforma, Corona.Forms, susține un om din Ministerul Sanatații. Diferența „de mii de…

- ​​Primele 60.000 de doze de vaccin Johnson&Johnson au ajuns miercuri in Romania, insa nu vor fi deocamdata administrate pana cand Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) nu va da indicații privind siguranța serului. Agențiile federale din domeniul sanatații din SUA au recomandat marți suspendarea vaccinului…