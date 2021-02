Stiri pe aceeasi tema

- 99 de persoane sunt vizate intr-un dosar privind savarșirea unor infracțiuni de inșelaciune, fiind acuzate ca ar fi primit indemnizații in contextul pandemiei de coronavirus. Potrivit unor surse, suspecții sunt lautari.

- Un numar de 99 de persoane din Bucuresti, Calarasi si Dambovita, printre care si lautari, care ar fi beneficiat ilegal de indemnizatii destinate sprijinirii salariatilor in contextul pandemiei, vor fi audiate intr-un dosar de inselaciune cu un prejudiciu 1,5 milioane de lei.

- Whatsapp vine cu o noua notificare, dupa ce milioane de oameni au renunțat la aplicație, potrivit The Verge. Mulți au trecut la Telegram sau la Signal din cauza notificarii din ianuarie, care anunța faptul ca Whatsapp partaja cu Facebook datele noastre personale. Ca sa nu mai sperie așa tare userii,…

- Averea combinata a celor mai bogati 10 oameni din lume a crescut in timpul pandemiei de coronavirus cu 540 de miliarde de dolari americani, a anuntat Oxfam. Aceasta suma este suficienta pentru a acoperi plata unui vaccin anti-COVID-19 pentru fiecare persoana din lume, au precizat reprezentantii aceluiasi…

- Milioane de oameni au plecat din New York in timpul pandemiei, in timp ce alte milioane, cu venituri mai mici, le-au luat locul, rezultand astfel pierderea unor venituri in metropola de 34 de miliarde de dolari, potrivit unui studiu citat de Reuters.

- Vanzarile parfumurilor de lux au crescut in timpul pandemiei, cele online inregistrand un adevarat boom, mai ales pe perioada cand o parte din magazine au fost inchise, a declarat, intr-un interviu acordat Wall-Street.ro, Val Iacob proprietarul...

- Procurorii DNA desfasoara perchezitii in spitalele COVID-19 din judetul Brasov, intr-un dosar care vizeaza suspiciuni de coruptie savarsite incepand cu luna decembrie 2019 si pana in prezent, transmite Directia Nationala Anticoruptie intr-un comunicat trimis mass-media joi dimineata. Surse judiciare…