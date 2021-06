99 de oameni dispăruți, după ce un bloc din Miami s-a prăbușit. Printre victime se află rude ale primei-doamne din Paraguay 99 de persoane sunt date disparute, dupa ce un bloc cu 12 etaje s-a prabușit, joi, in Miami. Printre ele se afla și rude ale primei doamne din Paraguay. Operatiunile de salvare sunt in desfasurare. Președintele Joe Biden a decretat stare de urgența și a dispus trimiterea de ajutoare federale. “Le spun oamenilor din Florida: […] The post 99 de oameni disparuți, dupa ce un bloc din Miami s-a prabușit. Printre victime se afla rude ale primei-doamne din Paraguay appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

