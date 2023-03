Cu prilejul acestei zile, Institutul National de Statistica ofera o selectie de date si informatii statistice: •Din cele 19042,5 mii persoane care la 1 ianuarie 2022 aveau resedinta obisnuita pe teritoriul Romaniei, 9803 mii sunt femei, reprezentand 51,5% din totalul populatiei rezidente; •In mediul urban, ponderea femeilor este mai pronuntata decat in cel rural; peste […] Articolul 9,8 milioane de femei sunt sarbatorite azi in Romania apare prima data in Curierul National .