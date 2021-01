Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, anunța ca, daca evoluția incidenței infectarii cu COVID-19 se menține in urmatoarele 48 de ore, va convoca Comitetul pentru Situații de urgența pentru a relaxa unele masuri restrictive, printre care redeschiderea parțiala a cinematografelor și restaurantelor.…

- Starea de alerta va fi cel mai probabil prelungita, intrucat medicii și autoritațile se așteapta ca dupa sarbatori sa existe din nou o creștere a numarului de imbolnaviri in Romania, a declarat Raed Arafat. „Clar ca dupa sarbatori este posibil sa avem din nou creștere, depinde aceasta creștere cat este…

- Controale intense și noi reguli privind prevenirea raspandirii covid, in marile magazine, piețele și saloanele din Capitala, in contextul in care atat marți, cat și miercuri au fost raportate cate 1.946 de cazuri noi de COVID-19. Prefectura Capitalei a anunțat ca vineri prefectul Traian Berbeceanu…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat, vineri, o noua hotarare, care vizeaza, in principal, reluarea activitatii pietelor agroalimentare organizate in spatii inchise si actualizarea listei tarilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie masura carantinarii…

- O grava disfuncție a sistemului de oxigen a pus in pericol, miercuri, viața celor opt pacienți in stare severa covid care erau ingrijiți in unitatea mobila de terapie intensiva de la Timișoasa. Numai prezența de spirit a personalului medical care a observat defecțiunea a facut ca pacienții sa fie salvați…

- La Ministerul Afacerilor Interne a fost formata o celula de criza pentru gestionarea incendiului de la Piatra Neamț, condusa de premierul Ludovic Orban, șeful DSU Raed Arafat și secretarul de stat Bogdan Despescu. Ancheta penala a fost preluata de Parchetul General, de investigații urmand sa se ocupe…

- Cazul celor șase pacienți COVID morți din cauza lipsei paturilor ATI la Timișoara a scos la iveala nu numai o incapacitate manageriala la Spitalul Victor Babeș, ci și o precaritate in comunicare a autoritaților, care a culminat cu reacția președintelui Klaus Iohannis, pe principiul „ghinion”. Un medic…

- Aproximativ 2.500 – 2.700 de medici din Romania nu pot fi implicati in tratarea pacientilor de COVID-19 din cauza problemelor de sanatate, a afirmat, vineri, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, in cadrul conferinței de presa in care au fost anunțate noile restricții impuse…