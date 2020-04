Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele aflate in carantina, testate numai daca devin simptomatice În cazul persoanelor aflate în carantina institutionalizata se efectueaza un test pentru COVID-19 numai daca devin simptomatice. Precizarea apare într-un document care modifica ordinul ministrului…

- Sfaturi utile de la Organizatia Mondiala a Sanatatii. In perioada actuala, notiunile „coronavirus” si „COVIT – 19” [1] fac parte din limbajul zilnic al fiecarui cetatean. Pentru numeroase persoane este neclar atat sensul și continutul acestor notiuni, cat și deosebirea dintre acestea. Acest articol…

- Persoanele din Republica Moldova infectate cu noul tip de virus COVID-19 sunt tratate dupa protocoalele elaborate de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii. In opinia Ruxandei Glavan, ex-ministra a Sanatatii, acest fapt reprezinta un avantaj in comparatie cu multe alte tari care nu au putut beneficia…

- Persoanele care au suspiciunea ca au contractat noul coronavius nu ar trebui sa ia popularul medicament Ibuprofen fara consultarea medicului, a transmis marti Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), evidentiind existenta unor cercetari in desfasurare privind posibile efecte

- Persoanele care au avut contact direct cu cei doi moldoveni in cazul carora s-a anuntat, ieri, ca s-au imbolnavit de coronavirus, au fost identificate. Anuntul a fost facut de ministrul Sanatatii, Viorica Dumbraveanu.

- In Romania sunt 12 cazuri de infectare cu noul coronavirus, ultimul caz fiind cel al unui barbat din București, in varsta de 49 ani, care s-a intors din Italia (Roma) in data de 27 februarie 2020, dintr-o zona considerata neafectata. Barbatul s-a prezentat seara trecuta la Institutul Național de Boli…

- Un înalt oficial al departamentului american al Sanatații a afirmat joi ca rata de mortalitate a coronavirusului este estimata la maxim 1%, pe baza numarului de cazuri nedetectate la nivel mondial, scrie AFP.Cu o zi în urma, președintele Donald Trump criticase cifra de 3,4% înaintata…

- Numarul cazurilor de coronavirus in provincia Hubei a trecut de 14.000 intr-o singura zi, dintre care 1.310 au murit, iar 3.441 de pacienti s-au vindecat si au fost externati din spital. In total sunt peste 60.000 de cazuri confirmate de coronavirus, dintre care 1.369 de persoane au murit, iar 6.060…