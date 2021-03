Astazi, 12 martie 2021, in județul Alba s-au inregistrat 96 noi cazuri de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Astfel, numarul total al cazurilor inregistrate ajunge la 16.568 de persoane confirmate pozitiv, 15.064 de persoane vindecate și 444 de decese. Joi, in Alba au fost prelucrate 577 probe (315 probe la SJU si 262 la DSP). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 177.816. FOTO: ARHIVAThe post 96 noi cazuri de COVID-19 depistate in județul Alba. Bilanțul urca la 16.568 persoane infectate și 444 decese first…