- Regatul Unit al Marii Britanii iși plange suverana. In memoria acesteia, in Hyde Park au fost trase 96 de lovituri de tun, cate una pentru fiecare an din viața Reginei Elisabeta a II-a, relateaza AFP. De asemenea, clopotele bisericilor au rasunat vineri in intreaga țara. Regina Elisabeta a II-a…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit la varsta de 96 de ani. Milioane de britanici sunt in doliu, dupa ce s-a stins din viața suverana care a condus Regatul Unit timp de 70 de ani, fiind cel mai longeviv monarh din istorie.

- Drapelul de la Ambasada Marii Britanii din București a fost coborat in berna, vineri dimineața, in semn de doliu dupa decesul Reginei Elisabeta a II-a. Decesul a fost anunțat oficial in Regatul Unit in seara zilei de joi, 8 septembrie 2022. Ambasada Marii Britanii in Romania a postat pe internet, vineri…

- Anunțul privind moartea reginei Elisabeta a II-a a adunat joi seara sute de britanici indoliați in fata Palatului Buckingham. Oamenii s-au strans pentru a-i aduce un omagiu ”preaiubitei” regine, cantand imnul național, transmite BBC. Marea Britanie e in doliu dupa ce regina Elisabeta a II-a, cel mai…

- Curcubeul dublu a aparut deasupra mulțimii adunate in fața Palatului Buckingham și deasupra steagurilor coborate la jumatate de catarg la Castelul Windsor, dupa moartea reginei Elisabeta a II-a, informeaza Insider.Mulțimile s-au adunat in fața Palatului Buckingham pe tot parcursul zilei, dupa ce vestea…

- West Ham - FCSB | David Moyes, 59 de ani, antrenorul londonezilor, a fost emoționat de momentul solemn dedicat Reginei Elisabeta a II-a inaintea meciului din Conference League. Regina Elisabeta a II-a a murit joi, la varsta de 96 de ani. Evident, West Ham și FCSB au ținut un moment de reculegere inaintea…

- Britanicii sunt in doliu, dupa moartea reginei Elisabeta a II-a. Corespondentul R.L. de la Londra aduce in timp real informații de la fața locului. Strazile sunt pline de britanici indurerați. Ora 21.45 (Romaniei): Un curcubeu dublu a aparut deasupra Palatului Buckingham, acolo unde sute de oameni s-au…

- Anul acesta se anunța dezastruos pentru agricultura romaneasca. Pentru ca ploile au fost extrem de puține, pamantul este crapat și uscat in profunzime. Hectare intregi de culturi din zona Moldovei și din Baragan, in special, sunt compromise deja. Daca intr-o comuna din Dolj, 100 de fermieri și-au dat…