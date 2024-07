Stiri pe aceeasi tema

- Edward Iordanescu (46 de ani) s-a desparțit oficial de Federația Romana de Fotbal. Decizia a fost luata dupa doua intalniri fața-n fața cu Razvan Burleanu. Dupa ce-a renunțat la postul de selecționer, Iordanescu jr. a semnat doua contracte de reprezentare cu doi agenți internaționali. Dupa doi ani și…

- Una dintre cele mai mari legende ale fotbalului din Romania, Gheorghe Hagi, este in acest moment prima opțiune pentru a prelua naționala de fotbal a Romaniei, dupa ce selecționerul Edward Iordanescu a anunțat ca nu va mai continua pe banca ,,tricolorilor.”Presedintele Comisie Tehnice, Mihai Stoichita,…

- Gheorghe Hagi este principala opțiune pentru a-l inlocui pe Edward Iordanescu in funcția de selecționer al echipei naționale a Romaniei. Anunțul a fost facut de Mihai Stoichița, șeful Comisiei Tehnice a FRF, cu puțin timp in urma. Comisia Tehnica a decis sa-l propuna pe Gica Hagi pentru aceasta funcție.…

- Dupa desparțirea de Edward Iordanescu, FRF cauta un inlocuitor pentru postul de selecționer, iar membrii Comisiei Tehnice l-au votat astazi pe Gheorghe Hagi. Razvan Burleanu... The post Gheorghe Hagi este alegerea Comisiei Tehnice a FRF pentru funcția de selecționer al Romaniei appeared first on Special…

- Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a declarat, la finalul sedintei Comitetului Executiv, ca in locul lui Edward Iordanescu isi doreste sa numeasca cel mai bun selectioner și cat mai repede posibil. El vrea ca acesta sa duca actualul lot al echipei nationale a Romaniei la potentialul maxim si implicit…

- Gheorghe Hagi este prima varianta de inlocuitor pentru Edward Iordanescu in funcția de selecționer al Romaniei. Mihai Stoichița, șeful Comisiei Tehnice a FRF, a facut anunțul in urma cu cateva momente. Pentru cel mai bun marcator din istoria naționalei, in prezent antrenor și patron al Farului Constanța,…

- Razvan Burleanu a declarat, marti, la finalul sedintei Comitetului Executiv al FRF, ca in locul lui Edward Iordanescu isi doreste sa numeasca cel mai bun selectioner cat mai repede posibil. „Azi am dezbatut subiectul selectionerului in Comitetul Executiv, iar maine va fi convocata Comisia Tehnica,…

- Tricolorii s-au pregatit astazi in efectiv complet la Wurzburg, inclusiv „racitul” Valentin Mihaila, care ar putea fi o varianta de luat in calcul pentru a fi titular sambata cu Belgia. Jucatorii au fost relaxați și cu zambetul pe buze doar in momentele de inceput ale ședintei de pregatire, dupa care…