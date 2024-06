95% dintre intervențiile din Clinica de Urologie de la SCJU Craiova se fac minim invaziv In secția de urologie a Spitalului Clinic Județean de Urgența din Craiova, 95% dintre intervenții se fac minim invaziv, prin endoscopii și laparoscopii. Deși in prezent echipa medicala utilizeaza tehnici de laparoscopie 2D, in cadrul unui parteneriat cu un furnizor de echipamente, pacienții au beneficiat, pentru o perioada limitata, și de intervenții cu o trusa de laparoscopie 3D de ultima generație, care au decurs excelent și care se fac in foarte puține centre din țara. Specialiștii au efectuat inclusiv o intervenție de nefrectomie parțiala pe cale laparoscopica, adica au indepartat tumora ,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

