- Se apropie de finalizare lucrarile de modernizare și reabilitare a Strazii Calea București, cea mai importanta artera de intrare in Municipiul Targoviște. In urmatoarele trei zile se fac intervenții la intersecția cu sens giratoriu cu Str. Petru Cercel, ceea ce va insemna, inevitabil, perturbarea traficului…

- De astazi cladirea fostei Școli de Cavalerie din Targoviște, unde se afla și expozitiag „Metamorfozele unui loc al memoriei”, se inchide pentru inceperea lucrarilor de restaurare a imobilului și reamenajare a expoziției muzeale. Lucrarile vor fi realizate in cadrul proiectului Consiliului Județean…

- Primarul Municipiului Targoviște, Cristian Stan, reamintește ca miercuri, 4 octombrie, s-a dat startul votului pentru proiectele REGIO inscrise in cadrul Concursului „Regio, pașaport spre dezvoltare in Sud-Muntenia!”. Pana pe data 1 noiembrie 2023, cei care doresc sa promoveze orașul iși pot inregistra…

- Noul stadion Municipal, din bulevardul Regele Ferdinand, nr. 11, va fi construit de Compania Naționala de Investiți prin fonduri obținute de la Guvernul Romaniei, va costa aproximativ 50 de milioane de euro, urmand a avea circa 12.000 de locuri. ”Noul stadion, un adevarat complex sportiv județean și…

- Dupa o vara foarte densa in ce privește lucrarile de reabilitare-modernizare a tramei stradale din Municipiul Targoviște, primarul Cristian Stan a prezentat situația la zi a lucrarilor. A fost necesara o planificare riguroasa, pentru a nu fi afectat prea mult traficul rutier și s-a lucrat intens pe…

- Primaria Targoviște are in derulare la acest moment 109 investiții, cu o valoare de 1,4 miliarde de lei, din care 1,2 miliarde de lei o reprezinta sume nerambursabile pe care administrația publica locala le-a accesat pe diferite programe de finanțare – europene, guvernamentale și județene, a spus intr-o…

- La o inventariere sumara, administrația publica locala targovișteana are in diferite stadii 110 investiții, cu o valoare totala de aproximativ 1,4 miliarde de lei. Aspect deloc de neglijat, in marea lor majoritate, aceste proiecte sunt finanțate din fonduri nerambursabile. Cu amanunte a venit primarul…

- Dupa efectuarea marcajelor și montarea panourilor cu semnele de circulație, a fost recepționata și deschisa noua parcare modernizata, din proximitatea Strazii Virgil Draghiceanu. A fost amenajat sistem de canalizare pluviala și sistemul de iluminat este funcțional, fiind vorba de aproximativ 50 de locuri…