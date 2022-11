95 de ani de la moartea lui Brătianu. Povestea neștiută a omului politic (VIDEO) S-au implinit 95 de ani de la moartea lui Bratianu. A murit la 24 noiembrie 1927, la Bucuresti si a fost inmormantat in necropola Bratienilor de la Florica. Povestea neștiuta a omului politic . Ion I.C. Bratianu s-a nascut la 20 august 1864, in localitatea Florica, judetul Arges, fiind fiul lui Ion C. Bratianu, om politic, fruntas al Revolutiei de la 1848, al carui nume este legat si de alte mari evenimente din istoria Romaniei, precum Unirea Principatelor (1859) sau Independenta de stat (1877). A absolvit Colegiul „Sfantu Sava” din Bucuresti, apoi a urmat Scoala de Drumuri si Poduri din Paris,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

