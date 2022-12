94,96 % dintre fermierii dâmbovițeni au primit sprijinul solicitat pentru agricultură COMUNICAT DE PRESA Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura Centrul Judetean Dambovita a reusit, pana la sfarsitul lunii decembrie 2022, sa autorizeze la plata 21.911 de cerei unice dintre cele 23.075 eligibile in acest an. Astfel, 94,96 % dintre fermierii damboviteni au primit sprijinul solicitat pentru agricultura, in valoare totala de 22.947.925,98 euro. Termenul de finalizare a platilor pentru cererile unice depuse in anul 2022 este 30 iunie 2023, conform art. 75 din Regulamentul European 1306/2013 privind finantarea, gestionarea si monitorizarea politicii agricole comune.… Citeste articolul mai departe pe gazetadambovitei.ro…

