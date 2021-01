Stiri pe aceeasi tema

- 663.799 de cazuri de COVID au fost inregistrate pe teritoriul Romaniei de la inceputul pandemiei, cu 4.841 adaugate la ultimul bilanț. Cea mai recenta informare a adus și 96 de noi decese.La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese…

- 640.429 de cazuri de COVID au fost inregistrate pe teritoriul Romaniei de la inceputul pandemiei, cu peste 3.000 adaugate la bilanț in ultimele 24 de ore. Tot ultima informare a adus 60 de noi decese și 1.119 de pacienți la Terapie Intensiva.La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile…

- 637.395 de cazuri de COVID au fost inregistrate pe teritoriul Romaniei de la inceputul pandemiei, cu aproape 1.200 adaugate la bilanț in ultimele 24 de ore. Tot ultima informare a adus 78 de noi decese și 1.117 de pacienți la Terapie Intensiva.La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța…

- 636.201 cazuri de COVID au fost inregistrate pe teritoriul Romaniei de la inceputul pandemiei, cu aproape 4.000 adaugate la bilanț in ultimele 24 de ore. Tot ultima informare a adus 74 de noi decese și 1.111 pacienți la Terapie Intensiva.La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile…

- 627.941 de cazuri de COVID au fost inregistrate pe teritoriul Romaniei de la inceputul pandemiei, cu peste 4.800 adaugate la bilanț in ultimele 24 de ore. Tot ultima informare a adus 127 de noi decese și 1.149 de pacienți la Terapie Intensiva.La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile…

- 517.236 de cazuri de COVID au fost inregistrate pe teritoriul Romaniei de la inceputul pandemiei, cu aproape 4.000 adaugate la bilanț in ultimele 24 de ore. Tot ultima informare a adus 127 de noi decese și 1.280 de pacienți la Terapie Intensiva.La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anunțat ca, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate in Romania 9.937 cazuri noi de imbolnavire și 130 de decese la pacienți cu Covid. In Timiș sunt 336 de cazuri noi, rata de infectare in județ fiind de 5,88/1000 de locuitori. Potrivit GCS, pana sambata, in…

- 287.062 de cazuri de COVID au fost inregistrate pe teritoriul Romaniei de la inceputul pandemiei, cu peste 10.000 adaugate la bilanț in ultimele 24 de ore, prima raportare de o asemenea amploare. Tot ultima informare a adus 123 de noi decese și 1.001 de pacienți la Terapie Intensiva.La ora 13.00, Grupul…