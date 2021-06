932 noi cazuri de infecție cu coronavirus în Mexic Autoritațile din Mexic au raportat luni 932 noi cazuri confirmate de infecție cu coronavirus și alte 61 decese pe fondul COVID. Potrivit datelor furnizate de Ministerul Sanatații, de la debutul pandemiei, in țara au fost confirmate 2.143.742 cazuri de imbolnaviri cu coronavirus și 223.568 decese asociate infecției COVID-19. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

