93% dintre români îşi propun ca în 2020 să fie mai atenţi la propriile nevoi şi priorităţi (studiu) Majoritatea romanilor (93%) isi propun ca in 2020 sa fie mai atenti la propriile nevoi si prioritati, iar 81% dintre ei se asteapta ca anul acesta sa fie mai bun pentru ei comparativ cu precedentul, conform unui studiu global realizat Ipsos, care investigheaza opiniile cetatenilor din 33 de state.



Conform sursei citate, 4 din 5 romani recunosc ca 2019 a fost un an dificil pentru Romania in general, comparativ cu 65% dintre respondentii la nivel global care cred acelasi lucru despre tara lor.



"Desi traim mult mai in prezent fata de generatiile anterioare, optimismul romanilor…

Sursa articol: agerpres.ro

