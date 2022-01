92 locuri de muncă vacante în Spațiul Economic Europeanprin intermediul rețelei EURES România! Angajatorii din Spațiul Economic European ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 392 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: -Germania – 272 locuri de munca pentru: lucrator in amenajarea expozițiilor și a magazinelor; tamplar (fabricare și asamblare mobilier de expoziție și de magazin; magaziner – cunoștințe de limba germana (scris și vorbit) operator mașini și sisteme (tehnologia de prelucrare a metalelor și a materialelor plastice); muncitor in construcții; maistru in construcții; lucrator in construcții de beton/beton armat; lucrator in producția și prelucrarea sticlei/fabricarea… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

