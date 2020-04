92 de morți din cauza coronavirusului, în România Una dintre victime este un barbat, de 77 ani din Bistrița Nasaud. Internat din 22.03.2020 in SJU Bistrița – Secția Boli Interne, cu diagnosticul: BPOC acutizat, Cardiomiopatie dilatativa, Cardiopatie Ischemica Cronica, Fibrilatie atriala cu alura rapida, Insuficiența Cardiaca Congestiva stadiul III, Extrasistole ventriculare, Pneumonie interstitial, Pleurezie mica inchisa dreapta, Hipertrofie de prostata, Insuficienta Renala std.III. Recoltare probe biologice pentru COVID -19 in 24.03.2020. Externat in 30.03.2020 inaintea primirii rezultatului pentru COVID-19 (pe biletul de externare este precizat:… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

