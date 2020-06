91% din firmele doljene au capital social de 200 de lei Reprezentanții mediului de afaceri au precizat, pentru GdS, in nenumarate randuri, ca dupa criza financiara din 2008-2010, coronacriza din 2020 a prins multe firme „decapitalizate“. Multe firme mici au intrat decapitalizate in criza. Cele mai multe au capital social minim. Nu pentru ca nu ar fi avut cultura financiara sa se puna la adapost de o eventuala situație, ci pentru ca nu au capitaluri cu care sa reziste in situații economice precare. Aceasta lipsa de finanțare a firmelor din categoria IMM-urilor se simte in aceasta perioada. Societațile din domeniile inchise prin ordonanțele militare… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

