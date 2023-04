Stiri pe aceeasi tema

- Compania de Drumuri, prin DRDP Cluj, a scos la licitație un contract de pana la 8,4 milioane lei pentru supervizarea lucrarilor la Drumul Expres Tureni, șoseaua care urmeaza sa fie construita intre Autostrada Transilvania – A3 și DN 1 Turda – Cluj-Napoca. Contractul pentru supervizare are o durata…

- Compania de Drumuri a anulat pe 30 martie 2023 licitația lansata in 2020 pentru lotul Suplacu de Barcau-Chiribiș (26 km.), dar menține suspendarea licitației din 6 ianuarie 2023 (a patra) pentru același lot. La inceputul anului, CNAIR derula doua licitații pentru lotul cu viaductul de la Suplacu de…

- CNAIR a publicat noi imagini de pe santierul Autostrazii Transilvania, acolo unde Umbrarescu a mobilizat o mica „armata” de muncitori care lucreaza pe cei 42 de kilometri de autostrada. Este vorba despre tronsonul de 42 de kilometri dintre Nadaselu si Poarta Salajului. „Se realizeaza lucrari la viaducte,…

- O porțiune din Autostrada Transilvania va fi monitorizata și supravegheata video, grație unui sistem de 68 de milioane de lei. Banii for fi alocați prin PNRR. Compania de Drumuri a lansat in licitație un contract de 68 de milioane de lei finanțat din PNRR pentru achiziția sistemului ITS (intelligent…

- Compania de Drumuri a lansat in licitație un contract de 68 de milioane de lei finanțat din PNRR pentru achiziția sistemului ITS (intelligent transportation sistem) pe Autostrada Transilvania, tronsonul in circulație Targu Mureș-Nadașelu. Sistemul pentru monitorizare și informare va contribui la creșterea…

- Constructorul austriac a declanșat cursa contracronomentru pentru finalizarea, in acest an, a doua șosele de mare viteza din Transilvania. Strabag a inceput lucrarile pentru finalizarea lotului Chețani – Campia Turzii de pe Autostrada Transilvania (A3), tronsonul de 16 km cunoscut ca „lotul Straco"…

- In 14 județe au fost activate centrele de coordonare la nivelul inspectoratelor pentru situații de urgența pentru a interveni rapid in cazul solicitarilor semnalate de oamenii afectați de fenomenele meteorologice periculoase din aceasta perioada, transmite guvernul. Pompieri, polițiști, jandarmi alaturi…

- CNAIR a anulat și reluat in aceeași zi licitația pentru proiectarea și execuția tronsoanelor de autostrada dintre Poarta Salajului și Nușfalau, inclusiv a tunelului de la Meseș. Anuntul a fost facut de directorul general al Companiei de Drumuri, Cristian Pistol. Licitația pentru proiectare și execuție…