900 de candidaţi s-au înscris pentru a susţine probele examenului de Bacalaureat în sesiunea de toamnă (Eveniment) 900 de candidati s-au inscris pentru a sustine probele examenului de Bacalaureat in sesiunea de toamna. Probele scrise vor fi sustinute in 4 centre de examen, dintre care 3 in municipiul Brasov si unul la Fagaras. A doua sesiune de Baclaureat va incepe in 16 august, cu proba scrisa la limba si literature romana, urmand ca in 17 august sa proba obligatorie a profilului. In 18 august este proba la alegere, iar in 19 august este programata proba... Citeste articolul mai departe pe www.brasovultau.ro…

