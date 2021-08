Refacerea parcului de la Teatru va costa peste 18 milioane de lei si se va face cu bani de la bugetul local. Proiectul VeloCity va avea nevoie de 15,7 milioane de lei care vor veni de la Uniunea Europeana. Vor putea fi inchiriate in jur de 900 de biciclete din 50 de statii care vor fi amplasate langa statiile de transport in comun. Primaria Iasi a semnat recent doua contracte a caror valoare totala trece pragul de 30 milioane lei. Unul dintre ele va fi finantat cu fonduri de la bugetul local, celalalt cu bani de la bugetul european. Ambele licitatii au fost initiate in noiembrie 2020, dar castigatorii…